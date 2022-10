Taylor vond Ajax niet 'scherp' tegen Go Ahead Eagles: "1-1 mag gewoon niet"

Kenneth Taylor zat na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de perskamer van Ajax. De middenvelder was een van de betere op het veld, maar de Amsterdammers speelden uiteindelijk met 1-1 gelijk.

Taylor was duidelijk na het gelijkspel: "Ik denk dat je gewoon verplicht bent om te winnen van Go Ahead Eagles". Alfred Schreuder sluit zich aan bij Taylor, ook hij vind dat Ajax thuis moet winnen van de Eagles ."Als je puur naar resultaat kijkt is het een slecht resultaat". Hij had de gelijkmaker van de Deventenaren dan ook niet verwacht in de tweede helft.

Tweede

AZ staat nu bovenaan in de Eredivisie met twintig punten. Ajax heeft één punt minder en staat daarmee tweede voor PSV, dat op achttien punten staat. Feyenoord komt morgen nog in actie tegen NEC en kan met een overwinning op gelijke hoogte met Ajax komen.

Veel tijd om het gelijkspel van gister te evalueren is er niet. Aanstaande Dinsdag moet Ajax thuis in de Johan Cruijff Arena het opnemen tegen Napoli in de Champions League. De aftrap is 21.00 uur.