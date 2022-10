Karlsson: "Ik zou eigenlijk maar twintig minuten spelen, totdat Jens Odgaard ziek bleek"

Jesper Karlsson kende geen ideale voorbereiding op zijn rentree bij AZ. "Ik heb er vier maanden uitgelegen en was de afgelopen twee weken een beetje ziek. Het was dus geen gemakkelijke terugkeer", liet de Zweed weten in gesprek met ESPN.

Jesper Karlsson juicht na zijn de 2-0 tegen FC Groningen - Pro Shots / Niels Boersema

Aanvankelijk was het ook niet de bedoeling dat Karlsson zou starten. Hij hoorde pas vanochtend dat Jens Odgaard ziek was en niet mee zou reizen naar Groningen. "Gisteravond had ik nog overleg met de trainer over de wedstrijd. Het plan was toen nog om twintig minuten mee te doen. Door de afwezigheid van Jens moesten we switchen", onthulde de Zweed.

Trainer Pascal Jansen is 'heel trots' op zijn ploeg na de zege op FC Groningen en de koppositie. "De invallers heb ik ook een groot compliment gegeven, omdat je ze echt iets hebben toegevoegd aan ons team. Dat mondde vandaag nog uit in een prima resultaat." Een smetje op de avond was de tegengoal van de Groningers. Dat was onnodig volgens de trainer van AZ. "Dan weet je dat de mensen hier weer achter de ploeg gaan staan. Na de rust ging het een vijftig tot twintig minuten stormen, omdat ze de aansluitingstreffer willen maken. Onze derde goal (Milos Kerkez red.) kwam op een mooi moment." Uitblinkende Reijnders Niet voor het eerst dit seizoen had Tijjani Reijnders een sleutelrol. De middenvelder gaf twee assists tot tevredenheid van Jansen. "Ik gun het hem van harte. Hij heeft er lang op moeten wachten natuurlijk. Op dit moment laat hij zien dat hij een goede speler aan het worden is." Dani de Wit viel uit met een hamstringblessure. Het is nog onduidelijk of hij donderdag in actie kan komen tegen Apollon Limassol. Dat duel begint om 21.00 uur.

