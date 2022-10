Amsterdam NL V Poppodium OCCII bestaat 30 jaar: "Iedereen die hier komt, vertrekt flabbergasted"

De OCCII op de Amstelveenseweg viert dit weekend zijn 30e verjaardag. In het Onafhankelijk Cultureel Centrum In It, zoals het poppodium voluit heet, wordt geëxperimenteerd met muziek. "Er is geen winstmotief, maar een passie voor muziek in al zijn vormen."

De OCCII is een onafhankelijk poppodium en wordt nagenoeg volledig gerund door vrijwilligers. Het pand werd in 1984 gekraakt, en gelegaliseerd in 1992. Het programma wordt gevuld met lokale acts, maar ook met acts van ver buiten de stadsgrenzen. Zo treden er dit weekend acts op uit verschillende landen. "Elke keer als ik hier weer kom denk ik: zoiets heb ik nog nooit gehoord. Daarvoor kom ik hier, ik wil graag iets nieuws horen", aldus een bezoeker. "Er is echt van alles", vertelt DJ Papelón Kifesh. "Psychedelische rock, hiphop, dat maakt OCCII ook zo bijzonder." Gisteravond trad Chris Meighan op. Tijdens de coronalockdown heeft hij zijn eigen synthesizer gebouwd. "Ik ben blij dat er nog plekken zijn in Amsterdam die alternatief zijn, want sinds ik hier woon, is er zo veel verdwenen. Het is een van de weinige plekken die ik zou gaan missen als ik Amsterdam verlaat."

Vereniging De zaal maakt deel uit van vereniging Binnenpret, een vereniging waar meerdere sociale en culturele collectieven aan zijn verbonden. Zo organiseert OCCII naast live-muziekavonden ook theatervoorstelling en workshops voor kinderen tussen de 2 en 12 jaar. OCCII probeert een thuishaven te creëren voor allerlei subculturen en is een dierbare plek voor vele bezoekers. "Ik kom hier al sinds 2001, het geeft een goed en avontuurlijk gevoel."

Gebouw Het gebouw waarin de OCCII is gehuisvest heeft een rijke historie en is een blikvanger in de straat. Het is gebouwd in 1884 als paardenstal en tramremise, en ontworpen door Abraham Salm. Andere gebouwen in de stad die we van hem en zijn vader kennen zijn bijvoorbeeld de Paradiso en de Melkweg. De gevels zijn in 2010 compleet gerenoveerd naar zijn originele staat.