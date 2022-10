AZ verslaat FC Groningen bij terugkeer Karlsson en is voorlopige koploper

Bij zijn terugkeer heeft Jesper Karlsson direct zijn waarde bewezen. De Zweed was trefzeker en had daarmee een aandeel in de zege op FC Groningen. Behalve de drie punten leverde de overwinning ook de koppositie op voor de Alkmaarders, 1-4.

De openingstreffer bleek een startschot van een simpele eerste helft waar AZ nauwelijks in de problemen kwam. Binnen twintig minuten werd de score verdubbeld, nadat Tijjani Reijnders profiteerde van een foutje. Hij legde de bal terug op Karlsson, die de bal hard binnen schoot. Groningen kwamen enkele minuten later goed weg. Een stiftje van Van Brederode ging namelijk net voor het doel langs. AZ leek hiermee op rozen te zitten, maar dat veranderde vlak voor rust. Na een lange bal van Neraysho Kasanwirjo stonden Maxim Dekker en Sam Beukema op het slechte been. Ricardo Pepi profiteerde hier dankbaar van: 2-1.

Na maanden blessureleed keerde Jesper Karlsson dus weer terug in de basis bij AZ. De Zweed raakte in mei geblesseerd tegen Vitesse, de laatste wedstrijd van vorig seizoen. Jens Odgaard en Mees de Wit ontbraken bij de Alkmaarders, net als de geblesseerde Bruno Martins Indi. Hij werd vervangen door Maxim Dekker. De teruggekeerde Karlsson stond aan de basis van de snelle voorsprong van AZ. Het eerste schot van de Zweed werd nog tegengehouden door Michael Verrips. De rebound van Dani de Wit ging er wel in: 0-1.

Beide ploegen loste in de beginfase van de tweede helft een waarschuwingsschot. Groningen kwam er goed uit via Tomas Suslov. Zijn harde voorzet werd door niemand aangeraakt. De ingevallen Mayckel Lahdo zag dat zijn schot via de onderkant van de lat weer terug stuiterde. Het was Milos Kerkez, die een goede wedstrijd bekroonde met de 3-1. Hij werd diep gestuurd door Reijnders en faalde niet oog in oog met Verrips. De ingevallen Mayckel Lahdo besliste het duel helemaal door de 4-1 te scoren.

Door de zege staan de Alkmaarders - in ieder geval tijdelijk - bovenaan in de eredivisie. PSV ging namelijk hard onderuit in Leeuwarden bij SC Cambuur: 3-0. Als Ajax wint van Go Ahead Eagles, nemen de Amsterdammers weer de koppositie over. Het eerstvolgende duel van AZ is komende donderdag tegen Apollon Limassol. Aftrap is 21.00 uur.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Dekker, Kerkez (Vanheusden/87); Reijnders, Clasie, D. De Wit (Bazoer/38); Sugawara, Karlsson (Lahdo/46), Van Brederode (Koopmeiners/77)