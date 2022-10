Amsterdamse huizenmarkt verliest 'grillige randjes': "Voor verkopers een onzekere tijd"

Amsterdammers die hun woning te koop zetten, raken die lang niet altijd meer in een mum van tijd kwijt. Ook op de Open Huizen Dag, die voor het eerst in drie jaar weer door kon gaan, merken ze dat. "Waar het eerst heel erg makkelijk ging, gaat het nu wat langzamer."

"Het is spannend", vertelt Breedveld, die in juli een huis op IJburg kocht. "We hopen dat het snel verkoopt. Nu hebben we dubbele lasten en dat is natuurlijk niet zo fijn."

Of hij zich zorgen maakt? "Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het is gewoon een mooi huis. Ik verwacht dat het wel gaat verkopen. Hierboven is laatst ook een huis verkocht voor een recordprijs."

Rustiger kijken

Maar de tijden dat bieders over elkaar heen struikelden in een poging een huis te kopen zijn voorlopig voorbij. "De grillige randjes van de Amsterdamse huizenmarkt zijn wat bekoeld", zegt makelaar Demi van Dongen. "Daardoor is er nu meer aanbod en kunnen mensen rustiger naar woningen kijken."

Voor verkopers is het juist "een hele onzekere tijd", ziet Van Dongen. "Waar het eerst heel erg makkelijk ging, gaat het nu wat langzamer. Je ziet dat kopers met de energiecrisis die eraan zit te komen wat onrustiger worden." Ook de stijging van de hypotheekrente en de onzekerheid in het buitenland zijn volgens de makelaar oorzaken van het afkoelen van de huizenmarkt.

Geen overbiedingen

Van dalende huizenprijzen is nog geen sprake, zegt Van Dongen. "Ze stijgen alleen wat minder hard. Waar het eerst veel werd overboden, is dat nu niet meer het geval. Dat zie voornamelijk bij woningen waar nog iets aan moet gebeuren."

Of Menno Breedveld vandaag nog veel kijkers verwacht? "Tientallen? We gaan het zien. Het is moeilijk te zeggen. Ik denk niet heel veel. Als er een paar komen ben ik tevreden." De woning is vandaag uiteindelijk door twee mensen bezichtigd.