Geen 'Stoptober' voor Gooische kinderen: "Rook een pakje per dag van papa's geld"

Nergens in Noord-Holland roken zóveel kinderen als in de gemeente Gooise Meren. Bijna 1 op de 6 jonge inwoners rookt minstens één sigaret per week. Ook in Laren en op Texel kampen veel 12- tot en met 16-jarigen met een nicotineverslaving, zo blijkt uit uitgebreid onderzoek van verzekeringvergelijker Independer.nl op basis van data van GGD’en en RIVM.

Vandaag begint Stoptober, de maand die in het teken staat van stoppen met roken. Maar niet als het aan de Gooise jeugd ligt. "Ik rook gemiddeld tien sigaretten per dag", zegt een jonge tiener tegen NH Nieuws. Tijdens de coronacrisis is het aantal dagelijks rokende 12- tot en met 16-jarigen met bijna een 40 procent toegenomen in Nederland. Dit is opvallend, want in de voorgaande jaren was juist een daling te zien. Onder meisjes is deze toename het sterkst, zo blijkt uit de landelijke cijfers. Tekst loopt door onder het kader.

Meeste jonge rokers per gemeente Nergens in Noord-Holland is dit percentage zo hoog als in de Gooise Meren. De top 5 gemeenten binnen de provincie met het hoogste aandeel jonge rokers is: Gooise Meren: 16% van de jongeren rookt regelmatig Laren: 15,5% van de jongeren rookt regelmatig Texel: 13,4% van de jongeren rookt regelmatig Heemstede: 13,3% van de jongeren rookt regelmatig Bergen: 12,9% van de jongeren rookt regelmatig In grotere gemeenten als Hilversum (9,8%), Haarlem (8,4%) en ook Amsterdam (6,9%) is dit percentage aanzienlijk lager. Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemeente Gooi- en Vechtstreek, na Drenthe, op de tweede plek staat van GGD-regio's waar jongeren het meest roken.

Het aandeel dagelijks rokende meisjes is tijdens de coronacrisis toegenomen met 56,3 procent. Onder de jongens gaat het om een stijging van 25 procent. Het beeld dat het onderzoekt neerzet, wordt bevestigd in Bussum. "Tijdens corona hadden we toch niks te doen, dus toen zijn we maar gaan roken", zegt een jong meisje. Tekst loopt door onder de video.

Geen 'Stoptober' voor Gooische kinderen - NH Nieuws

De prijs van een pakje met twintig peuken ligt momenteel tussen de 7 en 9 euro, maar heeft een leeftijdsgrens van achttien jaar en ouder. Maar die leeftijdsregel wordt volgens de Gooise kinderen niet zo nauw genomen. "Er is altijd wel iemand die het voor je wil halen die achttien is", zegt een 13-jarig meisje. "Soms moet je meer betalen, maar dan hoef je niet je identiteitsbewijs te laten zien."

Lees ook 't Gooi streeft naar een rookvrije generatie