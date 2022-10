Maximumsnelheid op gevaarlijke Zeeweg (N200) mogelijk eerder omlaag

De maximumsnelheid op de N200, beter bekend als de Zeeweg tussen Bloemendaal aan Zee en Overveen, gaat waarschijnlijk eerder dan verwacht al omlaag. Op dit moment mag je daar maximaal 80 kilometer per uur rijden, maar dat wordt 60 kilometer per uur.

Eenvoudig de bordjes omwisselen van '80' naar '60' zit er overigens niet in. De provincie gaat eerst allerlei onderzoeken doen. Zo wordt er gekeken welke gevolgen de aanpassingen hebben op het wegennet in de regio.

In 2021 liet de provincie zelfs weten helemaal geen voorstander te zijn van een snelheidsverlaging . Maar nu hebben ze tóch besloten te gaan kijken of de snelheid omlaag kan.

Eerder besloot de provincie al de snelheid tussen Camping de Lakens en Boulevard Barnaart vanaf begin volgend jaar te verlagen naar 50 kilometer per uur. Voor de rest van de weg zag de provincie toen nog geen reden voor een snelheidsverlaging. Pas rond het geplande 'groot onderhoud' in 2028 wilde de provincie kijken welke maatregelen genomen konden worden.

De Zeeweg staat bekend als een gevaarlijke weg, waar veel ongelukken gebeuren. Een paar dagen geleden was het nog raak, toen een auto van de weg schoot . Ook zijn er de afgelopen jaren meerdere dodelijke ongelukken gebeurd.

“Het gaat mij erom dat we maatregelen nemen die de veiligheid verbeteren. Maar die maatregel moet niet ergens anders een probleem veroorzaken. Dat moeten we echt eerst zorgvuldig in beeld brengen", verklaart gedeputeerde Olthof.

Scooters

Niet alleen automobilisten krijgen te maken met aanpassingen op de Zeeweg. Ook scooterrijders moeten er aan geloven. Zo gaat de provincie ook onderzoeken of zij straks nog maar gebruik mogen maken van één van de twee fietspaden.

Al jaren wordt er gesproken over het veiliger maken van de Zeeweg. Vorig jaar nog werd er, ter ere van het 100-jarig bestaan van de weg, een prijsvraag uitgeschreven om het aantal ongelukken terug te dringen. Het aantal rijbanen terugdringen en de snelheid op het hele traject verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur waren de belangrijkste aanbevelingen.