TESO verwacht meer stremmingen: "Dat betekent meer overlast voor bewoners Den Helder"

Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) verwacht dat de veerdienst moeilijker bereikbaar wordt als de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Den Helder worden doorgezet. Dat zei president-commissaris Frank van den Broeck tijdens de aandeelhoudersvergadering in de Texelse sporthal. "Dat betekent meer verkeersoverlast voor de bewoners van Den Helder."

Grote drukte voor de veerpont richting Texel - Inter Visual Studio / Leon Verra

TESO juicht mooie stedenbouwkundige ontwikkelingen in Den Helder toe. "Maar we maken ons wel zorgen over de impact hiervan", zegt de president. "Met name voor de bereikbaarheid." Het is voor TESO duidelijk dat als de parkeercapaciteit niet wordt uitgebreid er problemen ontstaan. Door de beoogde nieuwe ontwikkelingen in Den Helder zal de bereikbaarheid in het geding komen. "Dat betekent meer verkeersoverlast voor de bewoners van Den Helder en de andere gebruikers van de N250. Dus ook voor de mensen die naar de veerhaven gaan."

Quote Weg slibt regelmatig dicht door verkeer dat naar Texel gaat TESO President-commissaris Frank van den Broeck

Enkele jaren geleden bood TESO met onder meer de gemeente, Koninklijke Marine en de ondernemersverenigingen op Texel en in Den Helder het manifest N250 aan de Statencommissie Mobiliteit van de provincie. "We hadden destijds nog goede hoop dat er een oplossing gevonden zou worden", zegt Van den Broeck. De weg slibt regelmatig dicht door met name het verkeer dat naar Texel gaat. Daardoor is ook onder meer de Koninklijke Marine moeilijk bereikbaar. "Kort gesteld doen we een verzoek voor een verbetering van de bereikbaarheid van Den Helder."

Quote "Er is weinig vooruitgang geboekt" TESO PRESIDENT-COMMISSARIS FRANK VAN DEN BROECK

Volgens de president lag er een plan om de kruising Ruygweg en de Van Kinsbergenbrug aan te pakken. "Het idee was om deze ongelijkvloers te maken. Dat was een plan van Royal Haskoning uit 1998. We zijn nu jaren verder. Er is weinig vooruitgang geboekt. En het is wel duidelijk geworden dat die ongelijkvloerse oplossing er niet komt." Ondertussen wordt er opnieuw nagedacht over verbetering van de bereikbaarheid. "Dit keer gebeurt dat binnen het gremium Maritiem Cluster waarin ook de provincie is vertegenwoordigd. TESO volgt deze ontwikkelingen dan ook met grote belangstelling."

Een rij van wachtende automobilisten voor het Tesoloket in Den Helder - NH Nieuws

Intelligente verkeersinstallaties In 2020 zijn er zogeheten intelligente verkeersinstallaties in Den Helder geplaatst. "Op een deel van de N250 is hierdoor de doorstroming verbeterd", zegt Van den Broeck. "Alleen tussen de verkeerslichten bij Lands End en het Molenplein doen auto's die van de boot afkomen er gemiddeld 21 seconden langer over om deze afstand af te leggen. Kennelijk omdat het verkeerslicht bij het Molenplein korter op groen staat." Volgens Van den Broeck heeft dat voor de veerdienst grote gevolgen. "We kunnen dan de schepen niet snel genoeg lossen. En als we niet kunnen lossen, dan kunnen we ook niet laden." Daardoor ontkomt TESO er niet aan om de boot tegelijk te laden en te lossen. "Dat is lastig voor de medewerkers, maar ook verwarrend voor de reizigers. Maar het is noodzakelijk om binnen de dienstregeling te kunnen blijven varen." Meer brandstof nodig Boten die later vertrekken zijn volgens de president slecht voor het milieu. "Want als deze sneller moeten varen, is het voor iedereen duidelijk dat er meer brandstof nodig is en wordt er meer emissie uitgestoten. Dus de intelligente verkeersinstallatie in Den Helder is niet zo intelligent als we gedacht hadden."