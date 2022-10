Cocksdorp heeft eindelijk een steiger. "Dit is het resultaat van tien jaar vrijwilligerswerk."

Het noordelijkste dorp op Texel heeft sinds kort een prachtige steiger in het waddengebied. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het bouwwerk 150 meter lang zou zijn met aan het einde een uitkijkpunt. Tegenstanders waren fel gekant tegen de plannen. Zij vreesden aantasting van het natuurgebied. Daardoor moesten de plannen fors worden gewijzigd.

Belangstellenden bij de officiële ingebruikname van de steiger - NH Nieuws

"Dit is het resultaat van tien jaar vrijwilligerswerk", vertelt Jaco Spek, een van de bestuursleden van Stichting Waterrijke Perpectieven De Cocksdorp. Inwoners en ondernemers uit het dorp worstelden al enige tijd met het vraagstuk hoe de kern van het dorp aantrekkelijker gemaakt kan worden. En vooral hoe zij ook toeristen kunnen verleiden om het dorp niet rechts te laten liggen op weg naar de vuurtoren. Het noorden van Texel kent veel bezoekers, er is dus veel potentie voor ontwikkeling. In de afgelopen jaren kampte De Cocksdorp met een teruglopend aantal inwoners, leegstand van (winkel)panden en merkbare teruggang in de toeristische bestedingen.

Quote "We willen De Cocksdorp verbinden met het Wereld Erfgoed Waddenzee. En ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn" Jaco Spek, bestuurslid stichting waterrijke perspectieven

Een groep inwoners, verenigd in de Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp, was daardoor voortvarend begonnen met allerlei plannen. Uit het financiële potje van het plaatselijke polderfeest was nog ruim 9000 euro over. Een prachtig startkapitaal om het dorp aantrekkelijker te maken. "We wilden iets doen met water", vertelt Jaco enthousiast. "De Cocksdorp zorgt voor de verbinding tussen de Roggesloot, de Waddenzee en de Noordzee. Met dit project kunnen we dat nog meer versterken." Het geheel heeft ongeveer 850.000 euro gekost. Dat was mogelijk door de subsidies van onder meer het Waddenfonds.

De brede trap vormt de verbinding tussen de Kikkertstraat en het Werelderfgoed Waddenzee - NH Nieuws

Op initiatief van de stichting is met het gehele dorp een plan opgesteld om de markante identiteit van De Cocksdorp tot de verbeelding te laten komen. Het plan werd in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase was het ontwikkelen van een centraal dorpsplein met een waterspeelplaats, natuur-uitkijkpunt en een aantal historische vitrines in de Kikkertstraat. Vervolgens is fase twee gestart met de ontwikkeling van het tweede plan genaamd: Werelderfgoed Waddenzee Uitkijkpunt: bezoek-beleef-bewonder. Dit plan bestond uit een drietal onderdelen: Aanleg van een brede dijktrap in het verlengde van het dorp, de herbestemming en verbouwing van het oude gemaalgebouw tot een info- en educatiecentrum en de aanleg van een lange wadsteiger mét uitkijkpunt.

Quote "De steiger is een behoorlijk stuk korter geworden" JACO SPEK, BESTUURSLID STICHTING WATERRIJKE PERSPECTIEVEN

En juist dat laatste zorgde voor veel ophef in het dorp. Veel bewoners vreesden aantasting van het Waddengebied. En het naastgelegen authentieke 'haventje van Sil' zou volgens hen verdwijnen. Uiteindelijk is deze bewaard gebleven. "De steiger is een behoorlijk stuk korter geworden. En het uitkijkpunt is verdwenen", vertelt Jaco. "Eigenlijk om twee redenen. De belangrijkste is misschien dat het veel te duur werd. En daarnaast was het ook lastig om de steiger op de wadbodem van een goede draagconstructie te voorzien."

Het gerestaureerde gemaalgebouw wordt nu gebruikt voor excursies en bijeenkomsten - NH Nieuws