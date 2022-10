Passagiers nachtbus slaan man (21) zwaargewond ziekenhuis in

Wat een leuke avond had moeten zijn voor de 21-jarige man uit Amstelveen, liep uit tot een gevecht en een bezoek aan het ziekenhuis. De Amstelvener stapte rond 4.15 uur samen met een vriend in het centrum van Amstelveen op de nachtbus (lijn N57) richting Aalsmeer. In de bus hing op dat moment meteen een grimmige sfeer en de twee vrienden kregen ruzie met twee andere onbekende mannen.

Het bleef eerst bij een woordenwisseling, maar al snel werd er gevochten in de bus. Er werd over en weer geslagen en bij de halte Sportlaan in Amstelveen gingen de deuren open en verplaatste het gevecht zich naar buiten.

Buiten de bus kreeg het slachtoffer een stoot en viel neer. Toen de man op de grond lag, kreeg hij nog meer klappen van één van de mannen. Zijn vriend was op dat moment in gevecht met een andere man.

Kaak gebroken

Een omstander kon de vier jongens gelukkig uit elkaar houden en vervolgens stapten de twee onbekende mannen weer de bus in. Het slachtoffer ging daarna direct naar het ziekenhuis. Hier bleek dat hij zijn kaak op meerdere plaatsen heeft gebroken.

Het is nog niet duidelijk wie de twee verdachten waren en de politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van het gevecht.