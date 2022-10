Einde aan wachtellende: TESO-vlaggenschip Texelstroom terug op 10 oktober

Het TESO-vlaggenschip Texelstroom zal waarschijnlijk op maandag 10 oktober weer varen. Dat zei president-commissaris Frank van den Broeck gisteravond tijdens de aandeelhoudersvergadering van TESO. Dat betekent waarschijnlijk een einde aan de lange wachtrijen in Den Helder en op Texel die er de afgelopen weken waren. "Het zit ons niet lekker en daar balen we stevig van."

De aandeelhoudersvergadering van TESO had een bijzonder karakter, omdat directeur Cees de Waal afwezig was. "Vanwege fysieke gezondheidsklachten kan hij er vanavond niet bij zijn", zegt Van den Broeck. "En ik kan u verzekeren dat hij dat bijzonder betreurt." Dat leverde uit de zaal een reactie op van aandeelhouder Joost Broekman. "Dit getuigt van geen daadkracht. Waarom is er geen vervanger?" Van den Broeck antwoordde dat de kennis van de veerdienst voldoende was geborgd bij de raad van commissarissen.

"Iets wat ons niet lekker zit - en eerlijk gezegd stevig van balen - is dat ons vlaggenschip Texelstroom sinds 17 september aan de onderhoudskade ligt." Volgens de president-commissaris was voor TESO de uitdaging groot, omdat het probleem niet eenvoudig was op te lossen. "We prijzen ons gelukkig dat onze eigen technische dienst van grote klasse is en dat we kunnen rekenen op onze vaste leveranciers. Zij hebben na lang zoeken de oorzaak van het zeer ingewikkelde technische euvel gevonden." De TESO-woordvoerder verzekerde de aandeelhouders dat na reparatie dit probleem zich niet meer voor zal doen.

De storing kan worden opgelost door een aanpassing van diverse onderdelen. "De reparatie gaat langer duren dan wij zouden willen. We hebben te maken met lange levertijden van de benodigde onderdelen. En daarna moet er ook nog een complexe upgrade plaatsvinden." Zonder deze bijzondere reparatie is de kans dat de Texelstroom opnieuw met een storing te maken krijgt groot. "Het risico daarvan is onaanvaardbaar." tekst loopt door

De raad van commissarissen van Teso met in het midden Frank van den Broeck - NH Nieuws

Dit betekent dat de Texelstroom voorlopig niet kan worden ingezet voor reizigers. De komende tijd worden ook weer langere wachttijden verwacht, zowel op Texel als in Den Helder. De verwachting is dat de Texelstroom over ruim een week weer kan worden ingezet.