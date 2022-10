Ontvoering in de IJmond? Mishandelde man meegenomen vanaf McDonalds en gedumpt op strand

Een 20-jarige man uit de gemeente Velsen is mogelijk het slachtoffer geworden van een ontvoering. De man, die gisteravond gewond werd gevonden bij het strand van IJmuiden, werd vermoedelijk daarvoor mishandeld en in een auto geduwd op de parkeerplaats van de McDonalds in Santpoort-Noord.

Politie-onderzoek op het parkeerterrein van de McDonalds - NieuwsFoto.nl

Volgens de politie meldden getuigen rond 21.30 uur dat een man door meerdere mensen mishandeld werd op de parkeerplaats van het fastfoodrestaurant aan de Vlietweg. Hierna werd hij in een zwarte Kia geduwd en meegenomen. Hierbij verloor de man een schoen en een sok, die later op het parkeerterrein zijn teruggevonden door een omstander. Ook zijn er kogelhulzen gevonden op de plek van de mishandeling. Gewond bij het strand Iets meer dan een uur later werd er bij het strand van de IJmuiderslag een gewonde man gevonden. Deze man moest snel naar het ziekenhuis worden gebracht, want tegen de tijd dat de politie er was, was hij al weg. Tekst loopt door onder de foto

Agenten vonden deze kogelhuls op het parkeerterrein - NieuwsFoto.nl

De politie is hierna ook naar het ziekenhuis gegaan. Omdat bij het strand dezelfde schoen werd gevonden, denkt de politie te weten dat het gaat om de man die werd mishandeld bij de McDonalds. De politie vermoedt dat de man in de zwarte Kia naar het strand is gebracht. Mogelijk zijn meerdere mannen betrokken bij de ontvoering. Agenten onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de 20-jarige man is.