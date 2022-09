Treffers Benschop en De Jong bezorgen Jong AZ vervelende avond op De Vijverberg

Het was uitgerekend oud-spits van AZ, Charlison Benschop, die zijn oude ploeg pijn deed. De voorzet was van een andere voormalig AZ’er Robin Schouten: 1-0. De Alkmaarse beloften kwamen in de daaropvolgende fase niet verder dan afstandsschoten. De thuisploeg bleef het meest gevaarlijk. Eerst was het Giovanni Korte, die een voorzet net voor het doel langs schoot. Niet veel later moest Sem Westerveld gestrekt bij een harde pegel van Benschop.

Jong AZ kroop hierna steeds meer uit de schulp. Al kwam de ploeg niet verder dan twee schoten van afstand. Een vrije trap van Mischa Engel werd over de lat getikt door Hidde Jurjus. Op slag van rust probeerde Yusuf Barasi het van afstand, maar ook deze inzet was een prooi voor de goalie.