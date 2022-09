Eerste treffer Giousis niet voldoende voor volle buit Telstar na late gelijkmaker

Op voorhand leken goals geen zekerheid bij Telstar tegen Jong FC Utrecht. Beide ploegen scoorden slechts zes keer in acht duels. Niets bleek echter minder waar. De eerste gevaarlijke bal was voor de Witte Leeuwen. Christos Giousis schoot van afstand recht in de handen van Calvin Raatsie. Het was David Min, die na twaalf minuten de ban brak. Tom Overtoom legde in de voorbereiding Rick Meissen in de luren en kreeg de bal bij Min. De spits twijfelde geen moment en schoot raak achter Raatsie: 1-0.

Enkele minuten later hielp Raatsie Telstar bijna in het zadel. De goalie liet een terugspeelbal onder zijn voet doorglippen. Hij had geluk dat de bal vlak naast het doel rolde. Jong Utrecht kreeg een goede kans via een van richting veranderd schot van David Rijks. Ronald Koeman Jr. kon knap redden.