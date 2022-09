Jarenlange wachtlijst voor moestuin in Amstelveen

"Als je nagaat dat er per jaar 10 tot 15 tuinen vrijkomen, zullen veel geïnteresseerden nog jaren moeten wachten," zegt Marjo Jansen, voorzitter van Tuinvereniging Nesserlaan aan AAN! Amstelveen.

De toename van het aantal geïnteresseerden is vooral gekomen rond de coronatijd. Toch lijkt de wachtlijst nog niet af te nemen. Jansen: "Een enkele keer wordt een toewijzing nog wel eens afgewezen omdat mensen inmiddels weer minder tijd hebben gekregen. Anderzijds is dat ook heel verstandig. Een moestuin onderhouden kost namelijk tijd. Want naast groente en fruit blijft onkruid ook gewoon groeien. Ondanks dat blijft het zo dat mensen drie á vier jaar moeten wachten."

Op het complex van Tuinvereniging Nesserlaan in Middenhoven zijn op dit moment 244 tuintjes die door 185 leden worden onderhouden. Het complex is door de jaren heen gegroeid, bijvoorbeeld doordat de naastgelegen ponyweide in 2017 vrijkwam.

Uitbreiding

Jansen wijst een eventuele uitbreiding niet op voorhand af maar het bestuur wil wel waken voor groei. "Ons complex vraagt om onderhoud. Bijvoorbeeld door de naastgelegen sloten te baggeren. De werkzaamheden moeten wel behapbaar blijven voor het bestuur en vrijwilligers. Maar misschien is het een idee om hier ook een (kleine) kinderboerderij te vestigen. Kunnen de dieren mooi genieten van de appels en groenten die niet mee naar huis gaan."

De Amstelveense fractie van GroenLinks heeft het college vragen gesteld over lange wachtlijsten voor de moestuinen. De partij ziet graag een nieuwe locatie in Amstelveen. "De tuinen bevorderen de biodiversiteit en waterbestendigheid in de gemeente. Daarbij is het goed voor de mentale gezondheid van de tuinierders en levert het lokaal gegroeid voedsel op," schrijft GroenLinks-lid Ilika Polderman aan het college.