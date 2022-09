Jesper Karlsson maakt rentree in selectie tegen FC Groningen: "Hongerig en gretig"

Na maanden blessureleed keert Jesper Karlsson morgenavond weer terug in de wedstrijdselectie van AZ. De Zweed raakte in mei geblesseerd tegen Vitesse, de laatste wedstrijd van vorig seizoen.

Naast Karlsson lijkt Zinho Vanheusden zich op te gaan maken voor speelminuten. De Belg, die wordt gehuurd van Internazionale, kwam nog niet in actie voor AZ. Jansen: "Hij zit niet meer ver af van het spelen in het eerste. Het was een belangrijk moment voor Zinho, dat hij negentig minuten meedeed tegen Schalke 04 (oefenwedstrijd red.). Dat is altijd wel een drempeltje. Hij speelde een prima wedstrijd en daarin hield hij zich goed staande."

Karlsson voegde zich vorige week weer bij de groepstraining en is nu klaar voor zijn rentree. "Hij heeft zich helemaal de blubber gewerkt. Ik heb hem van dichtbij ook gevolgd op de momenten dat hij weer hier was. Jesper is heel hongerig en gretig om de ploeg te versterken", stelt trainer Pascal Jansen in gesprek met AZTV.

Wisselvallig

Tegenstander FC Groningen zit in een heel andere fase dan AZ. De ploeg van de nieuwe trainer Frank Wormuth staat twaalfde en pakte acht punten. "Verdedigend zijn ze redelijk stabiel, maar ze boeken wisselende resultaten", weet Jansen. "Frank Wormuth is natuurlijk gekomen vanuit Heracles Almelo en is volgens mij druk bezig om zijn kijk op het spel te implementeren. We zijn goed voorbereid op zaterdag."

Verdediger Bruno Martins Indi is geopereerd aan zijn blessure, bevestigt de trainer. "Het is een pittige ingreep geweest. Gelukkig gaat het alweer beter met hem. We zijn hem voorlopig kwijt en dat is vervelend. Het is wel een belangrijke speler."

AZ trapt morgen 18.45 uur af tegen FC Groningen.