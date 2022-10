20 jaar na dood Nadia brandt zus een kaarsje: "1 oktober markeert hoop verdriet"

1 oktober 2002. Die datum is voor altijd in het geheugen van Lucinda van de Ven geprent, want het is de dag dat haar zus Nadia op een gruwelijke wijze werd vermoord. Vandaag is het twintig jaar geleden en nog altijd speelt de dood van Nadia nog een grote rol in het leven van Lucinda. "De dood van Nadia heeft zo'n impact gehad. Het heeft mij in eerste instantie psychisch maar ook lichamelijk kwetsbaar gemaakt."

20 jaar na dood Nadia brandt zus een kaarsje - NH Nieuws

Nadia van de Ven werd geboren in Amsterdam en groeide samen met haar zus Lucinda op in de Zaanstreek. Op 25-jarige leeftijd woonde Nadia in Utrecht, waar ze ook studeerde. Op 1 oktober 2002 was ze aan het bellen toen ze haar trap af kwam. Haar huisbaas Pascal F. schoot haar zonder waarschuwing neer met een uzi. Meerdere schoten maakten een eind aan haar leven. Een paar maanden later werd Pascal F. opgepakt. Voor de nabestaanden volgde een lang en slopend proces van onderzoeken, rechtszaken en het verwerken. Voor zus Lucinda en haar moeder gaat dat niet goed en ze krijgen beiden gezondheidsproblemen. Zoeken naar juiste hulp "Ik kreeg achttien jaar na de dood van Nadia met pijn en moeite een diagnose PTSS en een half jaar later een diagnose persisterende complexe rouwstoornis (PCRS)", vertelt Lucinda. "Maar ik heb met een lantaarntje moeten zoeken naar de juiste hulp. Ik ben uiteindelijk arbeidsongeschikt geworden. Dat moet dus andere nabestaanden ook overkomen." Tekst loopt door onder de foto

Aangeleverd

Pascal F. zit nu nog vast en krijgt een tbs-behandeling. Elke twee jaar wordt opnieuw beoordeeld of hij vast moet blijven zitten. Lucinda: "Iedere keer is het toch een soort van nachtmerrie die je herbeleeft. Dat kun je niet beschrijven. We zijn aan de ene kant blij dat hij nog achter tralies zit zodat hij anderen niet kan vermoorden, want zo is het gewoon. Aan de andere kant betekent het dat je die hele poppenkast opnieuw doorloopt." Documentaire en podcast Verslaggever Richard Grootbod bracht in 2019 een documentaire waarbij hij de nabestaanden van Nadia van de Ven portretteerde en volgde in hun strijd om gerechtigheid. De documentaire is hieronder te zien. Tekst loopt door onder de video

Inmiddels is Lucinda gestart met een podcast met de naam Levenslang Kwetsbaar. Ze schreef al een tijdje columns over de zaken waar nabestaanden bij moordzaken tegenaan lopen. Er mee omgaan gaat dus nu beter, maar 1 oktober is nog steeds een beladen dag. "Die datum markeert een hoop verdriet. Het is gelukkig niet meer zo dat ik daar nu heel erg onder gebukt ga. Maar dat is jarenlang anders geweest. 1 oktober was zeker de eerste vijftien jaar na haar overlijden een dag waarop ik emotioneel gezien een aantal weken slechter functioneerde. Dat is bij mij minder geworden, maar ik zie dat nog heel duidelijk bij mijn moeder."

Quote "Ze had humor, was gedreven en geliefd. Dat is wat ik nog steeds mis" Lucinda van de Ven, zus vermoorde Nadia

"Het is een datum die nooit ongemerkt voorbij gaat. Het is een datum die ook erg leeft bij haar vriendinnen en oud-collega's. Nadat ik een In Memoriam schreef werd ik heel erg geraakt door de mooie reacties die ik daarop kreeg. Beschrijvingen van wie ze was en hoeveel harten ze heeft aangeraakt, hoezeer ze wordt gemist door mensen waar wij geen contact meer mee hebben. Dat is heel troostend." Boven alles herinnert Lucinda haar zus Nadia als 'een ontzettend leuke vrouw'. "Ze had humor, was gedreven en geliefd. Dat is wat ik nog steeds mis. Een maatje en een sparringpartner. Ik kan me niet meer aan haar spiegelen."