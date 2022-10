Lichtschip Texel 70 jaar; vrijwilligers zijn net zo oud en zoeken nieuwe 'jonge' helpers

Het Lichtschip Texel bestaat precies 70 jaar. Van 1952 tot 1992 deed het schip dienst als drijvende vuurtoren op zee voor de kust van Texel en Den Helder. Vrijwilligers houden het schip in goede conditie, maar ze zijn bijna allemaal net zo oud of ouder zelfs dan het Lichtschip. Sjaak Vrieling doet daarom een dringende oproep: "We kunnen wel wat jonge krachten gebruiken voor het behoud van het schip."

De huidige 'bemanning' van het museum Lichtschip Texel - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Het dek wordt geschrobd, een lampenkap gepoetst en één van de dekdelen geschuurd; allemaal bezigheden die je op een schip verwacht. Het kleine clubje vrijwilligers doet al jaren zijn best om het Lichtschip Texel in goede conditie te houden. Sinds 1996 is het een museum, vertelt Sjaak Vrieling: "Het grootste deel van de collectie over kustverlichting is het lichtschip zelf. Het lag 18 mijl uit de kust in de Noordzee. Daar liggen veel zandbanken en ondiepten en om strandingen te voorkomen lag het schip daar voor anker." Mankementen De stichting staat extra stil bij het 70-jarige bestaan, omdat de vrijwilligers inmiddels ook al zeventig zijn of zelfs nog ouder. Dat begint een probleem te worden voor het onderhoud van het schip. Vrieling: "We zijn met een klein clubje en Iedereen begint wat mankementen te vertonen. Nou ja, niet iedereen, maar sommigen hebben niet meer de energie om volledig aan de gang te kunnen." Tekst gaat door onder de video.

Lichtschip Texel 70 jaar - NH Nieuws / Jurgen van den Bos