De Westfries bezig met laatste voorbereidingen: "De ijsvloer ligt er perfect bij"

Door de opgelopen energiekosten en een tekort van vier ton dreigde IJsbaan de Westfries in Hoorn niet open te gaan. Maar de gemeente Hoorn schoot te hulp door de betaling van de huur uit te stellen. Daarmee is de Westfries voorlopig uit de brand en kan er morgen alsnog geschaatst worden. De afgelopen week is er door vijf ijsmeesters sterk keihard gewerkt om een zo glad mogelijke ijsvloer te realiseren. Mede dankzij gunstige weersomstandigheden is dat gelukt. "Het ijs ligt er perfect bij", aldus een trotse ijsmeester Ruud Sijm.

Opgelucht is de stemming bij de medewerkers van de ijsbaan. Dat na een periode van grote onzekerheid morgen de deuren van de ijbaan 'gewoon' open gaan, is een enorme opsteker. "Ik ben superblij", vertelt eigenaar van de inpandige schaatswinkel, Frank de Groot. "Wij moeten er van leven. Maar ik ben ook blij voor het publiek. Kom hier op zaterdagochtend en je ziet al die blije kindergezichten. Dan weet je waarom er een ijsbaan is in Hoorn." Ook bij receptioniste Ellen Leek kan er wel een lach vanaf. "Ja, ik ben erg blij want ik heb weer een baan. Zonder werk zitten, vind ik ook niet leuk. "

De ene ijsvloer is de andere niet Of de ijsvloer goed uit de verf komt, is altijd weer afwachten. "Staat er veel wind, is het heel vochtig, is het warm, dan wordt het echt spannend", legt ijsmeester Ruud Sijm uit. "Dit jaar hebben we wat dat betreft geluk dat de temperatuur 's nachts laag is." Maar buiten dat het weer dus een beetje mee moet zitten, komt het aan op vakmanschap. "Het is laagje voor laagje het ijs opbouwen", aldus Ruud. "Je moet er veel geduld voor hebben."

Om er écht achter te komen of de ijsbaan goed is, moet je er natuurlijk even een rondje over schaatsen. Dat is overigens geen taak voor ijsmeester Ruud. "Ik ben niet zo van het schaatsen", erkent hij. En zo is het vandaag aan receptioniste Ellen Leek die de ijsbaan vandaag aan een kritische test onderwerpt. Met een opvallend professionele slag schaatst ze soepel een paar rondjes over de maagdelijke vloer. "Het ijs is goed", knikt ze tevreden. "Keurig. Er zitten nog wel wat hobbeltjes in hier en daar. Maar ze zijn er nog druk mee bezig, dus dat gaat wel goedkomen."