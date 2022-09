Opnieuw controle op vakantiepark in Opmeer: "Blij dat gemeente actie onderneemt"

Vakantiepark West-Friesland/De Perelaer in Opmeer is gister opnieuw uitgekamd door onder meer de politie en gemeente. Er bleken meerdere gevallen van arbeidsuitbuiting te zijn.

Hij is blij dat de gemeente actie onderneemt en vaker controles uitvoert. "Je bent machteloos als kaveleigenaar op het park, maar ook als parkbestuur zijn er weinig mogelijkheden om iets aan bijvoorbeeld uitbuiting te doen. Het advies is om het te melden bij de gemeente."

