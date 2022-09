Gooische School geschokt door diefstal geliefde pauw

Twee pootjes op een sokkel. Dat is alles wat er nog over is van de bronzen pauw bij De Gooische School in Laren. Het beeld werd deze week op brute wijze van zijn voetstuk getrokken en gestolen. Het gemis is groot: "We waren zo trots op de pauw, hij hoorde echt bij onze school."

Slechts drie maanden geleden werd het beeld nog feestelijk onthuld en nu is hij verdwenen. "Het gebeurde afgelopen zondag, op klaarlichte dag nog wel," vertelt directeur Annette Blonk. "Op de bewakingscamera's zagen we dat de pauw met flink wat geweld is weggehaald. Echt verschrikkelijk." Leerlingen en collega's, iedereen reageerde geschokt op het nieuws. "Ik was echt geschrokken en ik dacht: wie doet zoiets nou," zegt Liv Koppenol uit groep 7. "Blijkbaar heeft de dief hard tegen het beeld geschopt om het los te krijgen," vertelt Annique van Haarlem uit groep 8 boos. "Het was een hele mooie pauw, dus ergens snap ik wel dat 'ie gestolen wordt," vult Julia Kinsbergen uit groep 7 aan. "Iedereen wil deze pauw hebben!" In de video hieronder vertellen de leerlingen hoe bijzonder de pauw was.

De leerlingen waren erg trots op hun pauw - NH Nieuws

Samen met beeldhouwer Marloes Eerden hebben de leerlingen maandenlang gewerkt aan het beeld. Ook zij is erg geschrokken van de roof. "Ik ben al dertig jaar beeldhouwer en ik heb zoiets nog nooit meegemaakt," vertelt ze. " We hebben er met hart en ziel aan gewerkt en opeens is 'ie weg. Echt heel verdrietig." De pauw was inmiddels de mascotte van de school geworden. "We hebben met z'n allen meegeholpen bij het ontstaan," vertelt directeur Annette Blonk. "Alle kinderen hebben getekend, sommigen hebben geholpen met de gouden ogen van de pauw. Dit was écht het project van ons allemaal samen." Trots op de pauw Het beeld stond naast de ingang van de school. Op het bordje onder de afgebroken pootjes staat nog de tekst 'Zo trots als een pauw op jou'. "Hij was trots op ons en wij op hem," zegt Sarah Ziermans uit groep 8. "Hij maakte de school echt een stukje mooier, een stukje blijer zogezegd," zegt Julia.

De pauw in volle glorie Marloes Eerden

Kleine pauwtjes in de maak Marloes Eerden

De onthulling van de pauw drie maanden geleden Marloes Eerden

Het kunstproject op school Marloes Eerden

Kleine pauwtjes die de leerlingen maakten Marloes Eerden

Marloes Eerden met de pauw in wording Marloes Eerden

De leerlingen en de kunstenaar die de pauw samen gemaakt hebben NH Nieuws / Rachel Morssink

"Zo trots als een pauw op jou" NH Nieuws / Rachel Morssink

Alleen nog twee pootjes op de sokkel NH Nieuws / Rachel Morssink

Julia en Liv bij de gestolen pauw NH Nieuws / Rachel Morssink

Schets van de pauw Marloes Eerden Volgende

Van de dief ontbreekt, ondanks de haarscherpe camerabeelden, nog ieder spoor, maar de leerlingen hopen dat hij zich bedenkt en de pauw terugbrengt. "En als dat niet gebeurt, dan zorgen we dat er een nieuw beeld komt," zegt directeur Annette. De materialen zijn inmiddels duurder geworden, maar de beeldhouwer heeft de mal nog. "Ik wil graag een nieuwe gieten, geen probleem," aldus Marloes. In de video hieronder vertellen de leerlingen nog iets meer over hoe ze hebben bijgedragen aan het ontstaan van de pauw. "Het was zo'n leuk project. Kunst en educatie kwamen hier samen," vertelt beeldhouwer Marloes.

De kinderen van De Gooische School mochten zelf ook een pauwtje maken - NH Nieuws