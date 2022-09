Nieuwe kroegbaas bij De Twee Zwaantjes: "Het blijft een Jordanees feestcafé"

Veertien jaar lang stonden Trees Ruzette en Jos Dans aan het roer van het Jordanese café De Twee Zwaantjes aan de Prinsengracht. Maar na hun afscheidsfeestje donderdagavond geven ze het stokje over. Voor de gasten even wennen, want wat gaat er met de iconische kroeg gebeuren?

Nieuwe kroegbaas bij De Twee Zwaantjes - NH Nieuws

"Het voelt heel vreemd. Heel gek dat ik hier morgen niet hoef te zijn", vertelt Trees. Toch heeft ze zin in het nieuwe avontuur. "Ik ga reizen en van m'n vrijheid genieten. Ik kijk met heel veel liefde en weemoed terug." Ook Jos heeft zin in een toekomst waarin hij niet meer verantwoordelijk is voor de zaak. "De last is van m'n schouders, maar ik zal bijspringen als het nodig is en ik mag aan het infuus hier. Dat staat in het contract gegrift."

Quote "Het moet een Jordanese kroeg blijven met muziek" stamgast van de twee zwaantjes

Stamgasten moeten nog even wennen aan het idee van hun vertrek. "Ik vind het belangrijk dat de eigenaren uitstraling hebben. Dat hadden Jos en Trees. Dat vond ik altijd heel plezant", vertelt een gast. Wat er met de kroeg gaat gebeuren? "Ik denk niet dat er hippe cocktails gaan komen. Of een lounge gebeuren. Het moet een Jordanese kroeg blijven met muziek."

Het Nederlandse lied Er moet gezongen blijven worden. Daar zijn alle gasten het over eens: "Als er gezongen wordt, dan zit ik vooraan." Het café staat vooral bekend om Nederlandse nummers die gedraaid worden. "En op zondagen is er vaak livemuziek en komt jong en oud hier om mee te zingen", zegt Jos. Trees en Jos zochten actief naar een nieuwe eigenaar die de Jordanese sfeer met zang en muziek in ere zou houden. Ze vonden Sjoerd Schipmolder, tevens eigenaar van café Happy2 in Oud-West, en geboren Amsterdammer. Hij kent het stel al veertig jaar.Ook bij de stamgasten doet de naam een belletje rinkelen: "Hij komt uit de Jordaan geloof ik. Ik denk dat hij er wel zin in heeft, anders gaat hij de kroeg niet kopen natuurlijk."

Quote "Ik heb er zin in, we gaan het feest doorzetten." Sjoerd Schipmolder, nieuwe eigenaar

Trees en Jos hadden Sjoerd al vaker gevraagd de zaak over te nemen, maar toen de coronaperiode aanbrak begon hij te twijfelen. Nu is het er dus toch van gekomen. "Ik hoop dat die corona een beetje wegblijft nu. Ik heb er zin in. We gaan het feest doorzetten. Het blijft een Jordanees feestcafé."