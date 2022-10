Waarom is er eigenlijk overal in Nederland een Volendammer viskraam te vinden?

Je hoeft de geur van versgebakken kibbeling maar te volgen en je vindt er een: een Volendammer viskraam. De Volendammers beperken zich al lang niet meer tot hun vissersdorp of het omliggende Waterland. Van Groningen tot Limburg zijn de viskramen tegenwoordig te vinden. Maar hoe is dat zo gekomen?

Volendammer Vishandel in Amsterdam - Flickr/ Michael Coghlan

"Volendam heeft op heel veel fronten een uitzonderingspositie", vertelt Frits Loomeijer aan NH Nieuws. Loomeijer is maritiem historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de visserij. Hij legt uit hoe de Volendammer Viskraam is uitgegroeid tot een gerenommeerde naam. Einde van de vloot Ooit was de Volendamse vissersvloot de grootste op de Zuiderzee, maar tegenwoordig zijn er nog maar een handjevol vissersboten te vinden. Het afsluiten van de Zuiderzee, door middel van het realiseren van de Afsluitdijk in 1932, was funest voor de visserij. Om de situatie nog erger te maken brandde in 1934 ook nog eens de touwfabriek in Edam af.

Quote "Volendammers hebben nou eenmaal verstand van vis" Frits Loomeijer, maritiem historicus

"'s Zomers werkten de Volendammers in de vis, en 's winters op de touwfabriek", vertelt Dick Bond, geboren en getogen Volendammer en vrijwilliger bij het Volendams Museum. In een klap viel voor veel dorpelingen het werk weg. "En werken in de bouw was toen nog geen optie." De Volendammers moesten creatief zijn om rond te komen. Vis vangen leverde niks meer op, maar de vraag naar vis nam daarmee niet af in Nederland. Naarmate de Volendamse vloot kromp, groeide de visbewerking en visverkoop. "Volendammers hebben nou eenmaal verstand van vis", merkt Loomeijer op. Toen de overstap van de boot naar de kraam eenmaal was gemaakt, waren de Volendammers overal te vinden met hun vis. Van Amsterdam tot Venlo aan toe. "Ondernemen en uitbreiden zit nou eenmaal in de Volendammer", legt Bond uit. "Overal hebben we onze handeltjes, en we zijn allemaal eigen baas." Tekst gaat door onder de foto.

Dick Bond (rechts) in de vishandel van zijn vader

En dat blijkt uit de cijfers; in Volendam zijn zo'n 2.700 bedrijven gevestigd, dit komt neer op circa 90 bedrijven per duizend inwoners. Gemiddeld zijn er in Nederland maar 70 bedrijven per 1.000 inwoners. Een 'echt' vissersdorp Wat maakt Volendam dan zo uniek? Het is niet het enige traditionele vissersdorp in Noord-Holland, laat staan in heel Nederland. Ook Marken, Urk, Vlaardingen, IJmuiden en Spakenburg dragen dezelfde geuzennaam en ook hier nam de vissersvloot over de jaren flink af. "Maar niet alle vissers stapten over op de viskraam", licht Loomeijer toe. "Bij Vlaardingen was bijvoorbeeld genoeg alternatief werk in de Rotterdamse haven. En IJmuiden is natuurlijk ook echt een vis-hub, maar daar heerst toch minder een ouderwetse vis-traditie."

Quote "Die Urkers kunnen er ook wel wat van" Dick Bond, volendams museum

Hiernaast werkt Volendam, volgens de historicus, marketingtechnisch gewoon ontzettend goed. Hij haalt voorbeelden aan van een 'Volendammertje' op een blik verf of op tabaksverpakkingen. De term Volendam staat volgens Loomeijer gelijk aan hard werken, authenticiteit en kwaliteit. "Wij zijn niet vies van een beetje werk", vult Bond aan. Daarnaast benadrukt de Volendammer dat Volendammers 'gewoon ontzettend veel van vis weten.' Deze combinatie maakt dat de term 'Volendammer Vishandel' tegenwoordig wordt gezien als een keurmerk. "Maar die Urkers kunnen er ook wel wat van hoor", geeft Bond toe. Zuiver op de graat Dan hangt er nog één groot vraagteken boven het verhaal van Loomeijer en Bond: staan er wel echte Volendammers in een Volendammer Viskraam? Tekst gaat door onder de foto.

Flickr/ Marco Derksen

"Honderd procent." Bij Dick Bond heerst er geen enkele twijfel. Staat er 'Volendammer' op de pui, dan staan er Volendammers achter de toonbank. Bond gaat jaarlijks op vakantie in eigen land en wanneer hij een Volendammer vishandel tegenkomt, gluurt hij altijd even naar binnen. "Aan de neus kan ik al zien of het een Volendammer is, en anders hoor ik het wel aan het accent." Tot dusver heeft Bond nog geen nepperds kunnen betrappen. Hij vermoedt dan ook niet dat de Volendamse naam wordt misbruikt door nepperds die de naam zouden kunnen aantasten. Hij raadt dan ook iedereen aan om de vis gewoon bij de Volendammer te halen, "want bij Volendam weet je gewoon dat het goed komt."