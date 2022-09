De Peiling: alle pretparken moeten volledig rookvrij zijn

Een sigaret roken kan vanaf 14 november bijna nergens meer in pretpark De Efteling meldt RTL Nieuws . Er mag dan alleen nog gerookt worden in één van de tien aangewezen zones. Zou het park niet volledig rookvrij moeten worden in het belang van een rookvrije generatie?

Lange tijd was er alleen een rookverbod in de attracties en wachtrijen in De Efteling. Wel was er een ontmoedigingsbeleid met rookzones in het Sprookjesbos. Waar veel dierentuinen en pretparken de afgelopen jaren al overgingen op een rookverbod in het hele park, bleef het in de Efteling bij een verbod in attracties en wachtrijen. Ook was er een ontmoedigingsbeleid met rookzones in het Sprookjesbos. Nu sluit het park zich dan toch aan bij het initiatief Rookvrije Generatie.

Rookverbod

Veel parken kozen de afgelopen jaren al voor een rookverbod, zo mag je in onder andere Sprookjeswonderland Enkhuizen, Julianatoren, Avonturenpark Hellendoorn, Familiepark Drievliet en Attractiepark Slagharen geen sigaret opsteken. Roken is nog wel toegestaan in Diergaarde Blijdorp, met uitzondering van speeltuinen, wachtrijen, terrassen en in gebouwen. En ook in attractiepark Duinrell geldt zo'n verbod in overdekte ruimtes en wachtrijen en attracties, maar in de rest van het park mag je roken.

Wat vind jij?

Vind jij dat in het kader van een rookvrije generatie er niet meer gerookt mag worden in pretparken? Denk je dat door te roken in een pretpark wij een verkeerd signaal afgeven naar kinderen? Heb je er last van als je langs een rookzone loopt? Of kan jij wel leven met een rookzone voor de verstokte roker?