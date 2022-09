Alkmaarse (34) zwaargewond bij ongeluk A9 gistermiddag

Bij het ongeluk gisteren op de A9 net voor de Wijkertunnel is een vrouw (34) uit Alkmaar zwaargewond geraakt. Ze ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. De politie zoekt mensen met beelden of getuigen van de crash.

Dit laat de politie weten aan NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde net na het middaguur, om 12.25 uur, ter hoogte van Velsen-Zuid in de richting van Alkmaar. Er waren drie auto's bij betrokken: twee personenauto's en één bestelbus. Volgens de politie kwamen die met elkaar in botsing toen er file ontstond.

De bestuurder van de bus, een 34-jarige man uit Sint Pancras is na het ongeluk op het politiebureau verhoord. "Dat is standaardprocedure, tot we weten wat er is gebeurd", licht een woordvoerder toe. "Ook zijn er drugs- en alcoholtesten bij de man gedaan, maar er is geen sprake van een overtreding."

De 34-jarige Alkmaarse zat door de crash klem in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Verder vielen er geen gewonden.

Politie zoekt getuigen

Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren of dashcam-beelden hebben worden door de politie gevraagd zich te melden. De A9 richting Alkmaar urenlang was afgesloten vanwege het onderzoek en er ontstond een lange file. Rond 16.00 ging de Wijkertunnel weer open.