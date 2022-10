🦇 Nieuwe 'bat-alert' voor impopulaire Alkmaarse vleermuizenkelder: "Piep piep piep piep"

Vleermuizen: bouwers zien ze maar al te graag vertrekken uit te slopen panden, maar gemeente Alkmaar, Stadswerk072 en het Instituut Voor Natuureducatie zien ze juist graag komen. Maar dan wel naar speciale kelder in Park Oosterhout. Nieuwe lokkertjes moeten de dieren erheen krijgen.

De kelder is vijf jaar geleden speciaal aangepast voor vleermuizen. Er zijn openingen met ruwe oppervlakken voor goede grip en het is binnen vochtig, donker en niet koud. Ideale omstandigheden, maar toch is de kelder niet populair bij de doelgroep.

In een reportage van mediapartner Alkmaar Centraal is te zien dat er alleen een vlinder in zit. Dus zijn er nieuwe lokkertjes geplaatst, zoals een plafond van houten balken waar vleermuizen aan kunnen hangen en tussen kunnen kruipen.

Ook wordt moderne technologie ingezet. "Nu gaan we een handje helpen door een bat-alert te installeren", vertelt Kevin Bruin van Stadswerk072. "Dat is een apparaat dat maakt geluiden van een vleermuis." De piepjes, voor mensen niet hoorbaar, moeten de vleermuizen lokken. En nu is het afwachten...