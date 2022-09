Honderden zangers kleuren de straten van Enkhuizen tijdens Koopkorenfestival

Je kan er bijna niet om heen vandaag in het centrum van Enkhuizen, de honderden zangers die uit volle borst hun repertoire zingen met hun koor. De in totaal 22 koren doen mee met het jaarlijkse Koopkorenfestival.

Het festival dat ooit in 2006 begon, wordt dit jaar voor de 15e keer gehouden. Allerlei soorten koren doen mee, van shanty tot klassiek en van kleine tot hele grote koren.

"We zijn er helemaal klaar voor", vertelt Sandra Smits van de organisatie. "We verwachten wel een bui hier en daar, dus dat houden we nauwlettend in de gaten." Maar of het nu regent of niet, het gaat sowieso door.

De koren treden in de winkelstraten van Enkhuizen op. "Het is een goede samenwerking met de ondernemers, zodat we kunnen laten zien wat de stad te bieden heeft", vertelt Sandra. Daarnaast treedt elke koor ook één keer binnen op: in de Westerkerk of Zuiderkerk.

Het festival, waar zes Enkhuizense koren aan meedoen, begint om 10.30 uur. Om 17.00 uur is het laatste optreden in de Westerkerk waar een gezamenlijk slotconcert wordt gehouden.