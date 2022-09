LIVE NH Sport met Telstar - Jong FC Utrecht en PEC Zwolle - Jong Ajax

Doelpunten. Dat is waar Telstar en Jong FC Utrecht naar smachten. Beide ploegen scoorden in acht wedstrijden pas zes keer en dat verklaart waarom ze in de onderste regionen van de eerste divisie zijn terug te vinden. Behalve deze 'kelderkraker' kun je vanavond in NH Sport ook luisteren naar de verrichtingen van Jong Ajax. De Amsterdamse beloften zijn op bezoek bij koploper PEC Zwolle.

Vorige week scoorde Telstar in de 87e minuut op bezoek bij VVV-Venlo en leek het weer een keertje drie punten te kunnen bijschrijven. In de blessuretijd ging het alsnog mis en keerden de Witte Leeuwen met een 1-1 gelijkspel terug naar Velsen-Zuid. De ploeg van trainer Mike Snoei bezet de veertiende plaats in de eerste divisie en heeft slechts drie punten meer dan hekkensluiter Jong FC Utrecht. Bij een nederlaag vanavond gaan de Utrechters Telstar op de ranglijst voorbij.

De laatste twee seizoenen ging het mis voor Telstar tegen Jong FC Utrecht. De vier edities daarvoor werden allemaal door Telstar gewonnen. De aftrap is om 20.00 uur. Het verslag krijg je van Edward Dekker.

Jong AZ

Ook de Noord-Hollandse Jong-teams komen vanavond in actie. Jong AZ speelt op De Vijverberg tegen De Graafschap. Normaal gesproken een lastige uitwedstrijd, maar de Doetinchemmers draaien van geen kant deze competitie en staan op een teleurstellende negentiende plaats. Jong AZ staat keurig negende.

Jong Ajax

Jong Ajax neemt het op tegen koploper PEC Zwolle. De Ajacieden staan tiende en zijn grillig in hun prestaties. Op maandagavond werd het sterke Heracles Almelo met 4-0 van het kastje naar de muur gestuurd. Tegen ADO Den Haag (4-0) en MVV Maastricht (4-1) kreeg de ploeg van trainer John Heitinga zelf een pak rammel. Opvallend is dat Jong Ajax slechts één van de elf punten buitenshuis haalde. In Zwolle wordt om 20.00 uur afgetrapt. Erik-Jan Brinkman doet verslag.

De radio-uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Presentatie: Bart Slim.