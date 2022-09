KNMI waarschuwt vanwege mist, vanavond gaat het waaien

Het kan vanmorgen flink mistig zijn op de weg, daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 10.00 uur in de hele provincie, behalve op Texel.

Vanwege de mist is het lastig om ver vooruit te kijken, wat voor gevaarlijke situaties op de weg kan zorgen. Het KNMI schrijft dat de mist aan het einde van de ochtend wegtrekt.

Het @KNMI heeft voor het hele land, met uitzondering van Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland, #codegeel afgegeven. Plaatselijk kan namelijk op verschillende plekken in het land dichte mist voorkomen. Ga je op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan. pic.twitter.com/LaSkZqNoNx

Vanavond laat en vannacht kan het weer onstuimig worden. Het instituut heeft van 23.00 tot 4.00 uur code geel afgegeven voor de hele provincie vanwege harde wind. Aan de kust kunnen de windstoten oplopen tot 80 tot 90 kilometer per uur. De wind komt eerst uit het zuidwesten, later draait de wind iets en komt die vanuit het westen.

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.