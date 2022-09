Politie werkt aan lint met QR-code voor nieuwsgierige omstanders

Wie bij een afzetting van de politie staat, kan in de toekomst mogelijk door het scannen van een QR-code op het politielint zien wat er aan de hand is. Een team van de politie werkt namelijk aan een app met informatie.

De app is dan gekoppeld aan de QR-code op het lint. Het gaat om het innovatie- en supportteam van de politie, dat samenwerkt met de politie in Bijlmermeer, Gaasperdam en Boven IJ. Het lijkt erop dat in die wijken later een proef gaat plaatsvinden met zo'n lint.

Laagdrempelig

Op Instagram heeft het politieteam van Bijlmermeer een enquête verspreid. "In een eerder onderzoek heeft u, de burger, aangegeven dat u de behoeft heeft aan een laagdrempelige en simpele manier van contact naar de politie toe", schrijft de politie bij de enquête. "De huidige vormen van contact opnemen en onderhouden met de politie ervaart u als complex."

Op de app moet precies te zien zijn welke belangrijke incidenten er in de straat, buurt of wijk van de bewoner zijn gebeurd. Wie het lint met de QR-code scant, moet ook zijn of haar gegevens achter kunnen laten om zich te melden als getuige of als iemand die slachtofferhulp nodig heeft.

Anoniem

In de enquête vraagt de politie bewoners onder meer wat ze van de politie willen horen als ze signalementen van daders doorgeven. Verder lijkt het erop dat de appbouwers ervoor willen zorgen dat gebruikers relatief anoniem kunnen blijven: voor een registratie lijkt alleen een e-mailadres voldoende.