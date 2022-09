Toerist mag blijven blowen in Amsterdam; plan Halsema sneuvelt

Het plan van burgemeester Femke Halsema om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshops haalt definitief geen meerderheid in de gemeenteraad. Met dit zogeheten i-criterium zou het aantal coffeeshops in de stad flink gaan dalen. In de raad lijkt wel brede steun te ontstaan voor een blowverbod op straat.

In de commissie Algemene Zaken wordt donderdagavond gedebatteerd over het voorstel van de driehoek: de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Al langer hing boven de markt dat het i-criterium zou sneuvelen in de raad. Ondanks een laatste offensief van de driehoek zijn de meeste fracties, waaronder de coalitie (PvdA, GroenLinks en D66) tegen.

Aan het begin van het debat sprak Claire Martens (VVD) wel steun uit. "Ik loop elke dag door een wietwalm. Is dit de stad waar ik mijn dochter in op wil laten groeien?", zei de fractievoorzitter die dertien weken geleden is bevallen. "Veel bewoners vragen zich af wanneer wij hen gaan helpen. Het i-criterium is geen doel, maar een middel om het doel om wat te doen aan de overlast te bereiken."

Straatdealers

Bij tegenstanders van het plan is vooral zorg over het toenemen van straatdealers in de binnenstad. "Wij overzien een massale verschuiving naar straathandel. We vinden het onverstandig om te kiezen voor miljoenen illegale drugstransacties", zei Rob Hofland (D66).

PvdA’er Fatiya Abdi schetste een voor haar fractie lastig dilemma. "Politiek gaat om prioriteiten stellen. Ik vind kwetsbare jongeren belangrijker. We moeten hen de kans geven om niet in de criminaliteit te belanden. Ik weet hoe het is om in een kwetsbare omgeving op te groeien en hoe dun de lijn is om in de criminaliteit te belanden."

Abdi stelde wel voor om wat de te doen aan plekken in de stad waar een overconcentratie is van coffeeshops. D66 zag daarnaast ook iets in het aanpakken van winkels die producten in de stad verkopen die worden geassocieerd met cannabis.

Hofland opperde daarnaast ook het idee voor een streng toezichtskader, dat wordt opgenomen in een convenant met de coffeeshops. "Daardoor kunnen we inzage krijgen in de boeken. Coffeeshops die weigeren, kunnen we strenger controleren. Coffeeshops die wel meedoen kunnen we voordelen geven, zoals het hebben van een grotere voorraad."