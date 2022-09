Fotografe reisde de hele wereld rond met één vraag: wat beweegt ons om te spelen?

Tijdens het maken van het fotoboek 'Before they pass away', dat gaat over de inheemse stammen, reisde Hannelore mee als assistent van de bekende fotograaf Jimmy Nelson. Daarbij kwam zij op bijzondere plekken. En het viel haar op dat overal de meest opmerkelijke spellen gespeeld werden.

Hannelore keerde terug om zich te focussen op die verschillende spellen en sporten. Na vele foto's en reizen maakte zij daar een fotoboek van. De allereerste vraag als je het boek openslaat is: wat beweegt ons om te spelen? Volgens Hannelore zijn er heel verschillende redenen. "We spelen om een traditie in stand te houden, voor geld, perfectie of om religieuze redenen."