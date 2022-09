Workshops om imago techniek te boosten: 'Zeggen dat je timmerman wilt worden, is niet cool'

Flip loopt stage bij Van Walraven (geen familie) in Mijdrecht. Hij heeft zelf zijn weg naar de Hbo-opleiding Mechanische Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam gevonden, maar moest de mening van anderen af en toe wel links laten liggen. "Het is niet cool om op de basisschool te zeggen dat je een technisch beroep als timmerman wil gaan doen."

Toch komt techniek voor Flip niet uit de lucht vallen. Zijn vader heeft namelijk altijd een technische baan bij KLM gehad. "Ik vond het van jongs af aan al leuk. Met open dagen gingen we altijd naar Schiphol toe. Vroeger hadden we dit soort beurzen niet, maar ik denk dat het wel helpt om kinderen de techniek in te krijgen."

Geen idee

De Amstelveense middelbare school Panta Rhei doet dit jaar voor het eerst mee. Limar Othman (12) heeft ontdekt dat ze het best leuk vindt om met haar handen te werken. "Ik heb geleerd om een mini-auto van metaal te bouwen", vertelt ze enthousiast. Voor de Techniek Driedaagse had het meisje geen idee wat technisch werk eigenlijk inhoudt, geeft ze toe. "Het is eigenlijk best wel gaaf."

Noémia Denz (11) heeft net met veel plezier een stoplicht laten branden door de juiste draden aan elkaar te verbinden. Of dit haar nou heeft overgehaald om voor een technisch beroep te kiezen, weet de scholiere nog niet. "Het is nog een beetje te vroeg", lacht ze.

En dat is ook helemaal niet erg, vindt Karin Wateler van organisator TechNet Amstel & Venen. Ze hoopt vooral dat de leerlingen tijdens de beurs inzien hoe leuk een technisch beroep kan zijn. "Van die lachende gezichten wordt je heel blij. Vanmorgen zei een leerling tegen mij: 'Is dit het hele jaar door? Want ik wil weer terugkomen.' Een grotere beloning kun je volgens mij niet krijgen."

Tekst gaar verder onder het informatieblok