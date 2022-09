Familie van overleden Hannes (23) overhandigt ruim 40.000 euro aan Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis

De familie van de overleden Hannes (23) heeft dankzij de actie 'Hollen voor Hannes' een fantastisch bedrag van ruim 40.000 euro overhandigd aan het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Hannes overleed in april door de gevolgen van een zeer agressieve vorm van wekedelenkanker. Over de zeldzame ziekte is nog weinig bekend. Om het onderzoek naar deze vorm van kanker te steunen, zetten vrienden en familieleden van Hannes eerder de actie op poten.

Hannes Paauw was een fervent AZ-supporter - Aangeleverd

Zo ongeveer heel Ursem kwam in actie toen ze hoorden dat hun dorpsgenoot Hannes Pauw ernstig ziek was. Het idee van de zussen Belinda en Angeliek om 8 kilometer te gaan lopen sloeg zo goed aan, dat de plannen zelfs moesten worden aangepast. "Dat het bedrag zo hoog zou oplopen hadden we vooraf niet gedacht", vertelt de familie. "Toen we begonnen met de actie, hadden we het streefbedrag op 3 duizend euro staan." Dat bedrag werd al snel gepasseerd en binnen korte tijd stond de teller op 25.000 euro. Ook na de actie 'Hollen voor Hannes' bleef er geld binnenstromen om onderzoek mogelijk te maken naar de zeldzame vorm van kanker, waar Hannes (23) aan overleed. Tekst gaat verder onder het Facebookbericht:

Ongelofelijk De familie van Hannes vindt het bijzonder dat er uiteindelijk ruim 40.000 euro is opgehaald voor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. "Het is ongelofelijk. Met onze teamactie wilden wij graag een steentje bijdragen aan het wetenschappelijk kankeronderzoek naar sarcomen in het Antoni van Leeuwenhoek. Hannes is hier niet meer mee geholpen, maar we hopen in de toekomst op betere behandelmogelijkheden." Hannes Paauw was een fervent AZ-supporter. Eerder kwamen supporters van de Alkmaarse voetbalclub hem een hart onder de riem steken, met een sfeeractie in zijn achtertuin.

Quote Soms is een voetbalstadion net een kerk" Sjors Blaauw, ESPN-verslaggever

Tijdens AZ-Vitesse, een dag na zijn overlijden, werd er stilgestaan bij zijn overlijden. Supporters klapten voor hem, sterretjes werden ontstoken en op de videoschermen werd een grote foto van Hannes getoond. Een indrukwekkend geheel. "Soms is een voetbalstadion net een kerk", was het treffende commentaar van de Wognumse ESPN-verslaggever Sjors Blaauw bij ESPN.

Volgens de familie was de reactie van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) fantastisch. "Ze waren erg blij met de waardering, maar ook zorgt het bedrag voor verdere mogelijkheden om onderzoek te doen naar de ziekte."Wat de familie het meest is bijgebleven, is het saamhorigheidsgevoel, ondanks de moeilijke periode. ""Dat zoveel mensen zo betrokken waren en meededen en meeleefden met de actie heeft ons erg goed gedaan."