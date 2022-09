De 'Kom erbij week': een open uitnodiging voor oude én nieuwe leden in Medemblik

Veel West-Friese clubs en verenigingen kampen sinds de uitbraak van het corona-virus met een terugloop in het aantal leden en vrijwilligers. En daarom is er nu de 'Kom erbij week': een open uitnodiging voor oude én nieuwe leden om activiteiten in de buurt te bezoeken. "Veel mensen zijn het contact verloren."

Ouderen maken wenskaarten in Medemblik - NH Nieuws

Het landelijke initiatief is beter bekend onder de naam 'Week tegen de eenzaamheid'. "Dat klinkt heel bezwaarlijk. 'Kom erbij' klinkt veel luchtiger. Veel beter", zegt Tonia van der Wal. De Medemblikse is het gezicht van het Inloophuis Medemblik, dat allerlei activiteiten organiseert voor mensen die leven met of na een ernstige ziekte en nabestaanden. Terugloop Voor of ná corona, het is een wereld van verschil, merkt Tonia. "We zien bij meerdere activiteiten een terugloop. Mensen gaan andere dingen doen of blijven thuis zitten, omdat dat comfortabeler is. Er zijn ook minder vrijwilligers. Die vonden het wel lekker dat ze een tijdje niets hoefden te doen." En dan is er nog de angst voor het virus. "Zeker als mensen of partners nog onder behandeling zijn. Dan kiezen ze er vaak voor om nog even niet te komen. En dat begrijp ik."

"Mensen zijn andere dingen gaan doen of blijven thuis zitten" - NH Nieuws / Michiel Baas

Even verderop - in het Sint Pieter verenigingsgebouw - probeert Medemblik-wethouder Yannick Nijsingh voor het eerst in zijn leven een wenskaart te maken. Te midden van een groepje vrouwen voor wie dit wekelijkse kost is, heeft hij donderdagochtend de 'Kom erbij week' geopend. Nijsingh jaagt met dit initiatief op herstel. "Veel mensen zijn het contact verloren, of blijven na corona thuis. En dat is jammer, want er zijn zoveel activiteiten in de gemeente Medemblik. We vinden het belangrijk dat mensen weer meer in contact komen met andere mensen, door het huis weer uit te komen." Niet meer terug De wenskaartenclub bestaat uit een trouwe groep vrouwen. "Ze wilden zelfs tijdens corona doorgaan", zegt vrijwilliger Corry Schoonebeek. "Maar bij het koor waar ik zing, Medemalaca Vocali, zijn er verschillende mensen die niet meer terug zijn gekeerd. Ook omdat ze toch een beetje angstig zijn." De 'Kom erbij week' duurt nog tot 6 oktober. Op de website van de gemeente Medemblik en op deze kaart is te zien waar activiteiten worden gehouden.