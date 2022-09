Volendamse Franca raakt op Cuba alles kwijt tijdens orkaan Ian: "Eerst op zoek naar droge kleren"

De Volendamse Franca Visser (38) en haar 2-jarige peuter moesten machteloos toekijken hoe orkaan Ian eergisteren over hun huis op Cuba raasde en alles op z'n pad vernietigde. De komende tijd heeft ze geen stroom en moet ze naar eigen zeggen 'back to basic'. Gelukkig heeft ze als een van de weinigen in haar omgeving nog een dak boven haar hoofd. Ook haar kindje lijkt weinig last te hebben van de verwoesting: "Ze sliep overal doorheen."

Franca groeide op in Wervershoof, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Volendam en was jaren actief in de plaatselijke horeca. Een paar jaar geleden verhuisde ze naar Cuba waar ze inmiddels een leven heeft opgebouwd.

Ze woont in Viñales. De stad is zwaar getroffen is door de orkaan. "Het gedeelte waar wij wonen, is heel heftig getroffen. Wij zitten momenteel zonder stroom, en ook van de infrastructuur is helemaal niks meer over. Al dat natuurgeweld was heel erg angstig", vertelt ze op NH Radio.