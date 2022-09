Heemstede genomineerd voor meest hondvriendelijke gemeente: "Wandelbos is fantastisch"

Heemstede is genomineerd door de Koninklijke Hondenbescherming voor de meest hondvriendelijke gemeente-verkiezing van Nederland. Teylingen en Dronten dingen ook mee naar de titel, hoewel veel Heemsteedse hondenbezitters denken dat Heemstede een hele goede kans maakt. "Ik denk wel dat Heemstede zou kunnen winnen, want het wandelbos Groenendaal is fantastisch!", vertelt een man met een zwarte labrador. "Wat kan hier nou tegenop?"

Ongeveer 10 procent van de inwoners van Heemstede heeft een hond, wat betekent dat de gemeente zo'n 3.000 honden rijk is. Die viervoeters vermaken zich prima in de gemeente, en dan vooral in het Groenendaalse bos. Dat is voor veel honden en hun baasjes een populaire plek, omdat honden in het hele gebied los mogen lopen en heerlijk kunnen ravotten.

"Het is omheind, dus de honden kunnen niet weglopen", vertelt een vrouw die er dagelijks wandelt met haar jonge hond. "En er zijn altijd andere honden met wie hij kan spelen. Als het regent loop je ook nog een beetje beschut hier."

Pluspunten

Die unieke losloopplek is volgens de Hondenbescherming een groot pluspunt in de gemeente. Daarnaast heeft Heemstede een duidelijk beleid rondom bijtincidenten, zit er een hondenschool en hoeft er geen hondenbelasting betaald te worden.

Dat valt ook in de smaak bij veel hondenbezitters. "Ik vond het altijd al onterecht, omdat er geen kattenbelasting wordt geheven, maar wel hondenbelasting", vertelt een man. "Maar daar zijn we gelukkig vanaf." Ook kunnen hondenbaasjes gebruik maken van gratis poepzakjes.

Communicatie kan beter

De gemeente scoort minder goed op het gebied van communicatie van het hondenbeleid. "Hoe het zit met de poepzakjes en waar je allemaal los mag lopen, die informatie is op een grote hoop gegooid. Dus dat is wat minder duidelijk", aldus de Hondenbescherming.

De gemeente Heemstede is enthousiast over de nominatie. "Dit is natuurlijk hartstikke leuk", zo laat een woordvoerder weten die er verder niet uitgebreid op in wil gaan. Welke gemeente verkozen wordt tot de meest hond-vriendelijke, wordt op 13 oktober duidelijk.

Er kan tot 2 oktober gestemd worden.