Gewonde bij 'schietincident' Heerhugowaard

Bij een 'schietincident' aan het Rosa Spierplantsoen in Heerhugowaard is vanmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer was even na 13.00 uur bezig met het maken van munitie, toen het misging. Hij heeft verwondingen aan zijn hand.

De man heeft een wapenvergunning en hij is volgens een woordvoerder van de politie dan ook niet in overtreding. "Het gaat om een werkongeluk dat binnenshuis plaatsvond." Tijdens het maken van de munitie is er waarschijnlijk iets ontploft. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend.

De politie betitelt incidenten waarbij vuurwapens en/of kogels betrokken zijn als schietincidenten, laat zij aan NH Nieuws weten.