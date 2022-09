Deze vijf bijzondere paddenstoelen zijn nu in Noord-Holland te vinden

Zwammen, schimmels en boleten. Door de regenachtige dagen zijn ze weer volop te vinden in de provincie. Het bos staat weer vol met klassiekers, zoals de rood-witte Vliegenzwam, maar er zijn ook nieuwe soorten bijgekomen. NH Nieuws zetten vijf bijzondere soorten op een rijtje, mocht u zelf willen zoeken. Let wel op! Sommige zijn giftig.

De provincie staat weer vol met allerlei soorten paddenstoelen. Voor de amateur-mycoloog of doorsnee natuurliefhebber heeft paddenstoelen-expert Alfons Vaessen vijf bijzondere soorten. Ze zijn allemaal te vinden in Noord-Holland, al moet je voor sommigen wel wat harder zoeken.

1. De Vliegenzwam.

Een absolute klassieker en tevens paddenstoel van het jaar. Te herkennen aan zijn rode hoed met witte stippen. "De vliegenzwam begint nu overal te verschijnen", vertelt Vaessen. "Maar let wel op, hij is erg giftig. Afblijven dus!"

2. De Panteramaniet.

Het ondergesneeuwde broertje van de vliegenzwam, maar daarmee niet minder bijzonder. "Hij lijkt op de vliegenzwam, maar dan met een bruine hoed", aldus Vaessen. De Panteramaniet is te vinden op de grond bij Eiken en Beuken. "Ook deze is giftig!"

3. Het Zwavelkopje.

Ook wel de 'gewone Zwavelkop' genoemd. Deze schimmel is te vinden rondom dode stronken van bomen. Ze groeien vaak in grote groepen en zijn zwavelgeel van kleur. Ze zijn eetbaar, maar onwijs bitter. "Lekker is anders", zegt Vaessen.

4. De korrelige Taaiplaat.

Dit is een zeldzame paddenstoel. Deze is behoorlijk groot en te herkennen aan de gezaagde plaatjes aan de onderkant. De korrelige Taaiplaat was voorheen alleen te vinden in zuidelijke streken, maar heeft zich nu ook een weg naar Noord-Holland gevonden. "Mocht je deze tegenkomen, dan heb je een bijzondere waarneming te pakken", legt Vaessen uit.

5. Het Zandtulpje.

De persoonlijke favoriet van Vaessen. Dit is een klein bruin paddenstoeltje en vaak te vinden bij Helmgras in het open duin. "Als hij open staat, dan lijkt hij een beetje op een tulpje." Fans van deze paddenstoel moeten wel nog even geduld hebben, want het Zandtulpje laat zich pas rond november weer zien. Vaessen kan niet wachten tot het zover is.

Hij raadt iedereen aan om op een eigen mycologisch avontuur te gaan, maar geeft wel graag twee instructies mee. Allereerst: blijf van de paddenstoelen af. Zo kunnen anderen er ook nog van genieten en verstoor je de natuur niet. Als tweede: geef waarnemingen vooral door via waarnemingen.nl. Deze data kunnen helpen bij onderzoek en natuurbehoud.