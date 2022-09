Politie waarschuwt scholieren voor snus-ronselaars: "Langzaam criminaliteit ingetrokken"

"We zien dat snus erg verslavend is, want na het gebruik van drie zakjes kan je al verslaafd raken", zegt de politie in de waarschuwingsvideo op YouTube. De verboden zakjes in Nederland bevatten vaak veel nicotine. "Als je sommige zakjes snus vergelijkt met een sigaret dan bevat het soms evenveel nicotine als twintig sigaretten."

Kinderen ronselen via schulden

De politie heeft signalen opgevangen dat kinderen op school worden benaderd om snus te gebruiken. Volgens de politie hebben die criminelen een duidelijk doel. "Kinderen verslaafd maken aan de nicotine-zakjes om ze vervolgens in te zetten voor verschillende diensten." Zo ziet de politie dat kinderen worden ingezet als snusdealer. "Dat is het grote probleem dat je langzaam de criminaliteit wordt ingetrokken."

Volgens de politie is het niet erg om er over te praten als je een keer in aanraking bent gekomen met snus of als het je een keer is aangeboden. "Ga naar je ouders, verzorgers, leerkrachten of kom naar de politie om er over te praten. Als het je wordt aangeboden, durf ook nee te zeggen."