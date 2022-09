Wijdemeerse wethouder stapt na drie maanden op, 'het vraagt helaas te veel'

De Wijdemeerse wethouder Stan Poels is uit het college gestapt. Hoewel het college pas drie maanden geleden is geïnstalleerd, vraagt de functie volgens Poels 'meer dan hij als persoon kan bieden'.

De PvdA/GroenLinks-wethouder van onder anderen het Sociaal Domein en Volkshuisvesting maakte zijn vertrek bekend via een ingezonden brief. "Met lichte twijfel (vanwege de financiële en organisatorische problemen van onze gemeente) maar vol goede moed ben ik in juni 2022 met het wethouderschap gestart", zo schrijft hij.

"Ondertussen is gebleken dat de genoemde financiële en organisatorische problemen nog ernstiger zijn dan we dachten tijdens de gesprekken over de vorming van de huidige coalitie", vervolgt hij.