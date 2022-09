Maatschappelijke hulporganisaties snakken naar vrijwilligers: 'Doe iets goeds'

Nog een paar uur en dan barst de Zaanse Beursvloer in de Bullekerk los. "Wij krijgen veel maatschappelijke hulpvragen", vertelt organisator Bas Husslage aan NH Radio . Vooral het vrijwilligerstekort valt op. "De voedselbank had 180 vrijwilligers, maar daar zijn er 50 gestopt."

Er worden tijdens de beursvloer zo'n 40 maatschappelijke organisaties en 50 bedrijven verwacht. De mensen gaan met elkaar in gesprek en kunnen een match, met gesloten beurs, sluiten.

Jaap Landsaat is met zijn bedrijf Zuiver aanwezig om zo'n match te sluiten. Landsaat heeft jaren zelf in een bestuur gezeten, maar is onlangs gestopt. "Ik denk dat de reden dat ik stopte, tijd aan het gezin en sport geven, dezelfde reden is waarom andere mensen stoppen."

Van oud naar jong

Organisator Bas Husslage ziet dat tijdens de coronapandemie veel mensen hun club of vereniging vaarwel hebben gezegd. Vooral ouderen die al jaren zo'n functie bestierden. Het is daarom tijd voor nieuw bloed: "Doe iets goed voor de samenleving en ga in een bestuur zitten", pleit Husslage.