De Peiling: de Koning moet salaris inleveren

Hoewel veel mensen het lastig hebben in deze tijd met de hoge energiekosten en duurdere boodschappen, gaat het koningshuis er juist op vooruit. Het jaarsalaris van de Koning stijgt met 2,8 procent tot ruim boven een miljoen. Waar kroonprinses Amalia haar extraatje eerder terugstortte in de staatskas, doet haar vader dat niet .

"Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening." Dat zei koning Willem-Alexander in de Troonrede die hij vorige week voorlas. Op diezelfde dag werd ook bekend dat zijn salaris er bijna drie procent op vooruit gaat. Ook zijn echtgenote Máxima, zijn moeder Beatrix en zijn dochter Amalia krijgen compensatie voor de hoge inflatie.

De totale uitgaven in de begroting van koninklijke familie stijgt van 48,2 miljoen dit jaar naar 50,1 miljoen euro volgend jaar. Koning Willem-Alexander ontvangt volgend jaar 1.035.000 aan salaris.

Amalia ziet af van haar inkomen

Het inkomen dat de familie krijgt, staat vast en het weigeren ervan is verboden. Het geld voor een deel terugstorten is wel een optie. Kroonprinses Amalia ziet gedurende haar studieperiode af van haar inkomen, dat zo'n 300.000 euro per jaar is. De koning kan er net als zijn dochter voor kiezen om de inflatiecorrectie terug te storten, maar lijkt dat niet van plan te zijn.

Moet de Koning salaris inleveren of hij heeft net als iedere Nederlander recht op inflatiecorrectie?