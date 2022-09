Actie! Ouders gaan de straat op om duizenden kinderen veilig naar school te helpen

Verontruste Haarlemmers gaan vanaf dinsdag regelmatig de straat op om eigenhandig te zorgen dat zo'n 7.000 kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Ze zijn het zat dat de gemeente maar niet ingrijpt in gevaarlijke situaties rond de middelbare scholen ECL, Sancta Maria en Coornhert. "Er gebeurt niets en toen dacht ik: nu is het klaar, we gaan de straat op", zegt initiatiefneemster Joosje Campfens.

En dat vaak allemaal in uurtje tijd in de ochtend. In de ochtendspits vliegen auto's op weg naar werk, pakketdiensten en vrachtwagens door die straten bij de middelbare scholen. In de video's op Youtube toont Geert tot welke angstaanjagende situaties dit leidt.

Ze werkt al jaren samen met mobiliteitsexpert Geert Kloppenbrug die onder meer in Haarlem meerdere filmpjes heeft gemaakt over de levensgevaarlijke situaties op straat in de ochtendspits. Volgens hem zijn er in Haarlem jaarlijks zo'n 80 miljoen binnenstedelijke autoritten en moeten 7.000 middelbare scholieren in een klein hoekje van Haarlem dagelijks naar school.

Joosje is zelf de stad uit gevlucht voor de drukte en onveiligheid op straat. Ze bracht haar kinderen naar basisschool de Zuidwester en 'naar school gaan was een ramp'. "Sowieso was het leven op straat vol gevaar. Kinderen mochten niet naar de Leidsevaart, liever ook niet alleen op straat. Op een bepaald moment werd mijn kleuter bijna geschept door een auto en toen ging ik door het lint. Ik zei tegen mijn man: ik wil weg uit Haarlem, ik wil niet meer leven in angst."

Schooldirecties en buurtbewoners hebben deze hachelijke situaties al vaak aangekaart bij de gemeente. Maar wat Joosje betreft blinkt de gemeente uit in 'stroperig' reageren. Dat schiet volgens de betrokkenen niet op en vanaf dinsdag is daarom de eerste actie gepland. In de ochtendspits, te beginnen bij de Schouwtjesbrug/-laan. Later volgen ook Wagenweg en Pijlslaan. De acties moeten als een olievlek gaan verspreiden. De Pijlslaan weg is volgens de actievoerder een plek waar ongelukken met fietsers 'een soort lopende band-werk is geworden. "Fietsers zijn daar kanonnenvoer."

Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg zegt dat in dit deel van Haarlem geen sprake is van het woord ongelukken. "De situatie is zo ernstig dat je het eerder geplande ongevallen kan noemen." Op de Pijlslaan is negen jaar geleden een fietser doodgereden door een vrachtwagen. Sindsdien is de situatie op die weg nog steeds niet veranderd ten gunste van fietsers. Onlangs was er op de Schouwtjesbrug een aanrijding tussen een vrachtwagen en een fietser.