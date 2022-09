Volgend schooljaar nieuwe vmbo-techniekschool in Amsterdam-Zuidoost

Basisschoolleerlingen die volgend jaar naar de middelbare school gaan en interesse hebben in techniek kunnen terecht op de nieuwe techniekschool TASC in Amsterdam-Zuidoost. De vmbo-school werkt samen met verschillende bedrijven en drie mbo-instellingen, om zo het grote tekort aan technisch geschoolde vakmensen op te lossen.

De school komt aan de Darlingstraat in de D-buurt en is onderdeel van de scholengemeenschap Esprit, waar al veertien andere scholen onder vallen in Amsterdam. TASC is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vier schoolbesturen die hun technische opleiding naar één school verhuizen. De school is voor zowel vmbo-basis als -kader.

Verkorte mbo-opleiding

De leerlingen op de nieuwe techniekschool gaan tijdens hun opleiding meewerken aan echte projecten met tech-bedrijven, over de grote technische uitdagingen waar de stad voor staat. "Vanaf het eerste leerjaar krijgen de leerlingen een brede oriëntatie op de werelden van techniek", zo schrijft de scholengemeenschap.

Daarnaast kunnen de leerlingen die hun diploma op de nieuwe techniekschool halen een verkorte route doen voor hun mbo-diploma. Dat komt door de drie mbo-instellingen waar de school mee samenwerkt: het mbo-college Westpoort, het Hout- en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam.