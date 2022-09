Geen sprake van stijgend wapenbezit onder Hilversumse jeugd na steekpartij

De cijfers van illegaal wapenbezit en dat is niet specifiek onder alleen jongeren zijn al jaren stabiel. Ieder jaar ligt het aantal meldingen rond de twintig. Gebaseerd op deze aantallen zegt Van den Top dat er geen 'onrustbarende trend' te zien is die duidt op meer wapengebruik in zijn gemeente, ook niet onder de jeugd.

"Als je naar de landelijke trends kijkt dan zie je dat dit aantal incidenten toeneemt. Dan bedoel ik wapenbezit onder jongeren. Het zou dus kunnen zijn dat dit in Hilversum ook het geval is, maar we hebben daar geen indicaties van", aldus Van den Top.

Een paar dagen later is een 18-jarige Almeerder opgepakt als vermoedelijke dader. Het slachtoffer bleek een 16-jarige jongen uit Amsterdam te zijn. Hij raakte gewond aan zijn been. Van den Top verwees in zijn beantwoording ook dat er geen Hilversummers betrokken waren bij dit incident.

Impact

De steekpartij doet de burgervader af als een incident. Uiteraard heeft het gewelddadige incident impact op de school en de leerlingen. Volgens Van den Top is er de dagen erna uitvoerig gesproken met studenten over veiligheid en wapenbezit.

Hoewel de cijfers in Hilversum de alarmbellen niet laten rinkelen, is de gemeente samen met de politie wel begonnen met een project op de Hilversumse scholen. Het thema is veiligheid in de meest brede zin en niet zozeer wapenbezit. "Want daar is geen aanleiding toe", was de opmerkelijke uitspraak van de burgemeester. "Het is natuurlijk wel iets wat we heel scherp in de gaten houden. Het onderwerp heeft ons volle aandacht", luidde zijn toevoeging.