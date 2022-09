Spaarndam krijgt eigen uitgiftepunt van de voedselbank: "It giet oan"

Spaarndammers die klant zijn bij de voedselbank moeten nu nog wekelijks naar Halfweg afreizen om hun voedselpakket op te halen, maar binnenkort niet meer. In het dorpscentrum van Spaarndam komt in de loop van oktober een uitgiftepunt van de voedselbank. Ria Barendrecht van voedselbank Haarlemmermeer is dolblij dat het definitief doorgaat. "It giet oan", zo vertelt ze enthousiast.

Aanleiding voor een uitgiftepunt van de voedselbank in Spaarndam, is dat een aantal grote gezinnen in het dorp gebruik maakt van de voedselbank. Behalve dat ze een flinke afstand moeten afleggen om wekelijks hun pakket op te halen, komt het ook wel eens voor dat het niet lukt om naar Halfweg te komen, omdat de vader of moeder ziek is. In dat geval rijden de vrijwilligers van de voedselbank vaak met hun eigen auto naar Spaarndam, om het pakket af te leveren.

En dat kan anders, dacht het bestuur van voedselbank Haarlemmermeer. Na de succesvolle opening van een uitgiftepunt in Vijfhuizen afgelopen zomer, is een aantal weken geleden het idee ontstaan voor het uitgiftepunt in Spaarndam. Op deze manier wil de voedselbank zo dicht mogelijk bij de mensen die hulp nodig hebben komen.

Veel vrijwilligers

Ria Barendrecht, die namens het bestuur van voedselbank Haarlemmermeer de kar trekt, is positief verrast over de mentaliteit van de Spaarndammers. "Dat zijn mensen die niet lullen maar poetsen", vertelt ze. Op het moment dat er een eerste oproep werd geplaatst op Facebook om vrijwilligers te trekken, meldden er zich diezelfde dag heel veel mensen aan. "De telefoon stond roodgloeiend! En met een vrijwilliger moet je ogenblikkelijk contact opnemen en informeren."

Volgende week staat de eerste ontmoeting met de vrijwilligers gepland om ze voor te bereiden. En als alles volgens plan verloopt, is in de loop van oktober de eerste uitgiftedag in Spaarndam. Inwoners van het dorp die voedselhulp nodig hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden bij voedselbank Haarlemmermeer, of bij de gemeente Haarlemmermeer en daar vragen om voedselhulp.