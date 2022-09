Slachtoffer met traumaheli naar ziekenhuis na botsing op A9 • Tanker lekte olie na kotterbotsing bij IJmuiden

Na een botsing tussen een olietanker en een kotter bij de ankerplaats voor IJmuiden, is vannacht olie in zee gelekt. Dat bevestigt De Kustwacht.

Inmiddels heeft een vliegtuig in kaart gebracht hoeveel olie er is gelekt. Het blijkt 'niet genoeg te zijn om te bestrijden', meldt een Kustwachtwoordvoerder. De hulp van de Arca, een olie-opruimschip van Rijkswaterstaat was wel ingeroepen, maar dat schip is volgens de zegsvrouw 'weer bezig met reguliere werkzaamheden'.

Kotter ARM 18 zou na enkele dagen vissen op de Noordzee op de terugweg zijn geweest naar IJmuiden. Bij de ankerplaats zijn de kotter en tanker Golden Daiser op elkaar gebotst. De schade aan de ARM 18 zou zijn meegevallen: na de aanvaring is die doorgevaren naar de haven.

NB: De kotter op de foto is een andere dan de kotter in kwestie.