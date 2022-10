Piet stopt na 40 jaar met opwinden van Martinuskerk, versleten uurwerk wordt vervangen

De kerkklok van de Martinuskerk, die elk halfuur de stilte doorbreekt, wordt al maanden gemist door buurtbewoners. Omwonende Piet (79), die al veertig jaar dagelijks de kerktoren inklimt en het uurwerk opwindt, liet al eerder weten dat het uurwerk door ouderdom is versleten. Er was hoop dat -ie in originele staat vervangen zou worden, maar de gemeente Drechterland kijkt naar moderne technieken. Dit betekent het einde van een tijdperk voor Piet.

Piet Thomas (79) windt al 40 jaar de Martinuskerk op - Tom de Vos

Piet Thomas (79) woont inmiddels al 37 jaar met zijn vrouw pal naast de Martinuskerk. De schoonvader van Thomas zorgde voorheen voor het uurwerk. Toen Thomas 40 jaar geleden werd gevraagd die taak over te nemen twijfelde hij geen moment, want dat hoorde er volgens hem 'gewoon bij'. Ondanks dat Thomas voorheen elke dag de treden van de kerktoren beklom om de klok op te winden, heeft hij er nu vrede mee dat de gemeente gaat kijken naar moderne technieken. "Nee, ik mis het dagelijks oplopen van de 36 treden absoluut niet, maar ergens vind ik het ook wel een beetje jammer natuurlijk. Dat mijn baan op de tocht stond, wist ik al een tijdje", lacht hij. Uurwerk gemaakt Toch klautert Thomas zo nu en dan nog de kerktoren in, want de Schellinkhouter heeft het voor elkaar gekregen om het uurwerk aan de praat te krijgen. "Hierdoor kunnen omwonenden wel zien hoe laat het is", legt Thomas uit. "Maar het slagwerk heb ik eraf gehaald, dus voorlopig moeten de mensen het klokkengeluid nog even missen."

Piet Thomas (79) wind al 40 jaar de Martinuskerk op - NH Nieuws

Onderzoek De gemeente Drechterland laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de klok is nagekeken door een gespecialiseerd bedrijf. Hieruit blijkt dat het huidige mechanisme door ouderdom is versleten en niet meer kan worden gerepareerd. De gemeente onderzoekt momenteel welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat er weer een goed werkende klok aanwezig is in de toren. "Daarbij kijken we ook naar de moderne technieken", aldus woordvoerder Ilma Tjeertes.