Agenten op Zuidas richten wapens op verdachte van bedreiging

De politie heeft gisteren op de Antonio Vivaldistraat op de Zuidas een verdachte van een bedreiging aangehouden. Omdat hij mogelijk gewapend was, trokken de agenten hun pistool.

De man werd volgens een zogeheten uitpraatprocedure, waarbij de verdachte met zijn handen in de lucht uit de auto moet komen en met zijn rug naar agenten toe naar achteren moet lopen, aangehouden. Hij zou eerder iemand hebben bedreigd met een mes en daarnaast verschillende vuurwapens bij zich hebben.

"In het voertuig troffen we een groot mes aan", schrijft een agent, die een stilstaand beeld van zijn GoPro-camera op Instagram heeft geplaatst. "De mogelijke vuurwapens troffen we niet aan."

De agent draagt waarschijnlijk een GoPro-camera omdat hij de bekende Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut kent. Schut liep eerder dit jaar een dienst met de agent mee in Buitenveldert: